Borgomanero | boom di nascite l’ospedale preferito dalle famiglie

Nel primo trimestre del 2026, l’ospedale di Borgomanero ha registrato 216 nascite, rispetto alle 167 dello stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento di nascite si è verificato tra gennaio e marzo, attirando l’attenzione sulla crescita delle famiglie che scelgono questa struttura. La variazione rappresenta un aumento numerico, senza ulteriori analisi o interpretazioni sul motivo di questa tendenza.

Tra le mura dell’ospedale di Borgomanero, il primo trimestre del 2026 ha registrato un’improvvisa e significativa impennata delle nascite, con 216 nuovi arrivi tra gennaio e marzo che segnano una netta inversione rispetto ai 167 parti documentati nello stesso periodo dell’anno precedente. Questo incremento di 49 unità rompe la tendenza al calo demografico nazionale, proiettando il presidio dell’Asl di Novara verso una possibile soglia di circa 900 nascite entro la fine dell’anno solare. Un modello sanitario che punta sull’umanizzazione e sulla gestione familiare. Il successo numerico del punto nascita borgomanerese non appare come un caso isolato, ma come il risultato di una strategia organizzativa che mette al centro la dimensione umana della cura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borgomanero: boom di nascite, l’ospedale preferito dalle famiglie Notizie correlate Boom di nascite a Borgomanero nei primi mesi del 2026: i numeri dell'ospedale che piace alle famiglieL'ospedale di Borgomanero apre il 2026 con un dato che rompe la tendenza nazionale: nei primi tre mesi dell'anno le nascite sono aumentate in modo... Leggi anche: Italia, record di culle vuote: 15mila nascite in meno e famiglie sempre più piccole Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Boom di nascite a Borgomanero nei primi mesi del 2026: i numeri dell'ospedale che piace alle famiglie; L’Italia rinasca da Borgomanero: boom di nascite all’Ospedale Santissima Trinità; Muore a 7 mesi per maltrattamenti: arrestata una giovane coppia di Novara in Svizzera. A Borgomanero è boom di nascite: +49 bambini nei primi tre mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un reparto sempre più "a misura di famiglia" - facebook.com facebook