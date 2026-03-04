Inquinamento in Italia la spesa nazionale per l’ambiente sale a 52,9 miliardi di euro

In Italia, la spesa nazionale destinata all’ambiente ha raggiunto i 52,9 miliardi di euro. Il dibattito pubblico si concentra spesso su questioni legate all’inquinamento, con particolare attenzione a polveri sottili che superano i limiti, eventi climatici estremi, consumo di suolo e dissesto idrogeologico. Questi temi vengono frequentemente discussi in relazione alla situazione attuale del paese.

Nel dibattito pubblico italiano, il tema dell’inquinamento è spesso affrontato in termini emergenziali: polveri sottili oltre i limiti, eventi climatici estremi, consumo di suolo e dissesto idrogeologico. Eppure, accanto alla dimensione ambientale, ne esiste una economica altrettanto rilevante, che misura quanto il Paese investa, e incassi, in relazione alla tutela dell’ambiente. A tal proposito, i dati più recenti confermano meno pressioni fisiche ma più risorse mobilitate per governare la transizione. Misure anti inquinamento: quanto ha speso l'Italia Come riportato dall'Istat, nel 2023 la spesa nazionale per la protezione del verde è salita a 52,9 miliardi di euro, con un incremento del 2,8%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

