’Orticola di Lombardia’ La mostra-mercato dedicata alla natura

Da quotidiano.net 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una locandina dal color rosso con una figura stilizzata con accanto un rastrello che abbraccia un picciolo, che nel Feng Shui, simboleggia energia, passione, vitalità e creatività per la 29ª edizione della mostra-mercato ’ Orticola di Lombardia ’ che si svolgerà ai Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano da giovedì 7 a domenica 10. Il messaggio di quest’anno è ’ Il giardinaggio fa la felicità ’. Il giardinaggio diventa una ’terapia naturale’ che migliora l’umore, riduce ansia e stress. Non solo esposizione di fiori e piante di tutti i generi provenienti da tutto il mondo; l’obiettivo è anche quello di sostenere il verde grazie ai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti per i progetti di riqualificazione e di manutenzione di aree verdi di Milano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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