Roma | al via Floracult mostra mercato di fiori tra natura e cultura del verde

Da periodicodaily.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma prende il via Floracult, una mostra mercato dedicata ai fiori e alla cultura del verde. L'evento propone l'esposizione di piante, fiori, arredi e oggettistica per giardini e terrazze. Oltre alle esposizioni, sono previsti incontri con esperti nei settori della botanica, della scienza e della natura, offrendo ai visitatori un'occasione di approfondimento e confronto.

(Adnkronos) – Non solo l'esposizione di piante e fiori, di arredi e oggettisitca per giardini e terrazze ma anche un'occasione per ascolare esperti nei vari campi della botanica, della scienza e più in generale della natura intesa come cultura. Tutto questo è Floracult, la mostra mercato di florovivaismo ai Casali del Pino, giunta alla 15esima edizione che si è aperta oggi e andrà avanti fino a domenica 26 aprile, ai Casali del Pino nel Parco di Veio in zona Giustiniana a pochi passia dalla via Cassia. L'evento, dedicato al tema "Verde Speranza" è promosso e organizzato da Ilaria Venturini Fendi, imprenditrice agricola e designer, insieme all’esperta di giardini Antonella Fornai e all’architetto Francesco Fornai.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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