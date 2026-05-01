Orticola a Milano | la natura che cura lo stress e rigenera il verde

A Milano, i Giardini Indro Montanelli ospiteranno dal 7 al 10 maggio la 29ª edizione di Orticola di Lombardia. L’evento, dedicato al mondo del verde, offre un’occasione per scoprire piante, fiori e soluzioni per il giardinaggio. Durante la manifestazione, sarà possibile visitare esposizioni e partecipare a incontri dedicati alla cura delle piante e alla rigenerazione degli spazi verdi urbani.

? Cosa sapere La 29ª edizione di Orticola di Lombardia si terrà dal 7 al 10 maggio ai Giardini Indro Montanelli.. I proventi dei biglietti finanzieranno la manutenzione e la riqualificazione del verde urbano a Milano.. I Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano ospiteranno dal 7 al 10 maggio la 29ª edizione di Orticola di Lombardia, una mostra-mercato che trasforma il verde in un potente strumento di benessere psicofisico. L’appuntamento, che vede protagonista la natura sotto ogni sua forma, si apre con un messaggio profondo: il come terapia naturale. L’idea è che prendersi cura delle piante possa agire direttamente sull’umore, alleviando i momenti di stress e riducendo l’ansia quotidiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orticola a Milano: la natura che cura lo stress e rigenera il verde Notizie correlate Il giardinaggio insegna la pazienza, riduce lo stress e regala una forma autentica di serenità, accessibile a tutti, anche in pochi metri di verde. Come vuole insegnare Orticola di Lombardia 2026«Gabriella con le centinaia di rose del suo giardino ha stretto una simbiosi molto intima. Mozart per i giovani: il quartetto che cura lo stressDomani, sabato 15 marzo 2026, alle ore 21, il centro civico San Rocco di Monza ospiterà un evento musicale che promette di collegare l’eredità... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tutto, ma proprio tutto su Orticola 2026, dai biglietti ai workshop; Tutto su Orticola Milano 2026: orari, biglietti e le sorprese di Fuori Orticola; ’Orticola di Lombardia’. La mostra-mercato dedicata alla natura; Orticola per Milano: i progetti. «Orticola di Lombardia». La mostra-mercato dedicata alla naturaUna locandina dal color rosso con una figura stilizzata con accanto un rastrello che abbraccia un picciolo, che nel ... msn.com Orticola 2026: gli incontri, i corsi e le novità, più gli appuntamenti FuoriOrticolaA suggellare questa missione, la locandina di quest’anno è stata disegnata da Chiara Pomati con il team creativo di The Branding Letters. Il concept racconta che la cura della Natura, è la cura di Sé ... iodonna.it Basilicata in podcast, a Tito il 2 maggio la duvada Un’antica pratica orticola recuperata grazie all'azione della libera associazione Ricrea e da un gruppo di ortolani. Il sindaco Fabio Laurino e la presidente dell’associazione Ri-crea, Marianna Scavone, nel p - facebook.com facebook Al via l'ottava edizione di FuoriOrticola: dal 1° al 30 maggio, spazio al programma culturale diffuso in occasione di Orticola, la mostra mercato florovivaistica che si tine dal 7 al 10 maggio ai Giardini Pubblici Indro Montanelli. Info e dettagli su fuoriorticola.it x.com