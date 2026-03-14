Domani sera alle 21, il centro civico San Rocco di Monza ospiterà un concerto del quartetto Mozart per i giovani, un evento musicale dedicato ai giovani che mira a favorire il benessere cognitivo e ridurre lo stress attraverso la musica classica. La serata coinvolgerà il pubblico con interpretazioni dal vivo e si svolgerà in un ambiente dedicato alla promozione della cultura musicale tra i giovani.

Domani, sabato 15 marzo 2026, alle ore 21, il centro civico San Rocco di Monza ospiterà un evento musicale che promette di collegare l’eredità classica al benessere cognitivo dei giovani. Il quartetto d’archi Umbria Ensemble presenterà uno spettacolo completo basato su trascrizioni storiche dell’opera italiana di Mozart. L’iniziativa si inserisce nella XXIII edizione di Brianza Classica, una rassegna che ha già coinvolto oltre 4.900 spettatori e 550 artisti dal 2003. L’obiettivo non è solo intrattenere, ma dimostrare come le frequenze specifiche della musica del compositore possano agire da strumento di gestione emotiva per gli adolescenti. La serata aprirà con un preludio giovanile eseguito da due violini, per poi passare alla versione completa dell’opera in forma di quartetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mozart per i giovani: il quartetto che cura lo stress

Articoli correlati

Lo svapo minaccia i giovani: “Oli e vapori chimici pericolosi”. Cos’è il ‘polmone a popcorn’ (che non ha cura)Cesena, 20 febbraio 2026 – Dilaga tra i giovani l’uso di sigarette elettroniche, prodotti da tabacco riscaldato e vaporizzatori.

Pianoforte e umanizzazione della cura: Chopin, Mozart e Schumann in ospedale per il concerto di NataleL'atrio del padiglione Morgagni dell'ospedale di Forlì si è trasformato martedì sera in sala concerti.

Altri aggiornamenti su Mozart per i giovani il quartetto che...

Discussioni sull' argomento In scena l’Effetto Mozart. La proposta per star bene; Padova celebra Mozart con un mese di musica, incontri e giovani talenti: Mozart@Padova torna per la sesta edizione; Diego Fasolis dirige la grande Messa in Do minore di Mozart nell’81a Stagione dei Pomeriggi Musicali Sèntiti pàrte - I Pomeriggi Musicali; Dal 18 marzo ritornano a Sassari i Concerti di Primavera.

Il Tempo di #Quaresima invita al raccoglimento e alla profonda riflessione sulla fragilità umana, temi che trovano la loro massima espressione musicale nel Requiem in re minore di Wolfgang Amadeus #Mozart. La suggestiva cornice della Basilica Papale di S - facebook.com facebook