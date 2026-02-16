Lavori di manutenzione sulla linea ionica scattano modifiche alla circolazione dei treni da e per Reggio Calabria

Per eseguire lavori di manutenzione sulla linea ionica, Trenitalia ha deciso di modificare il traffico ferroviario tra Melito Porto Salvo e Catanzaro Lido. La decisione arriva dopo che sono stati programmati interventi di riparazione e miglioramento dei binari, che coinvolgono anche alcune stazioni lungo il percorso. Dal 16 febbraio al 1° marzo, i treni da e per Reggio Calabria subiranno variazioni di orario e percorsi alternativi, causando disagi ai pendolari che utilizzano questa tratta.

Lo rende noto Trenitalia. Le variazioni da oggi 16 febbraio sino al 1° marzo 2026. I lavori interesseranno il tratto compreso tra le stazioni di Melito di Porto Salvo e Catanzaro Lido E quanto comunica Trenitalia. Gli interventi infrastrutturali, finalizzati al miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità della circolazione ferroviaria, comporteranno modifiche alla programmazione di alcuni treni regionali, con variazioni d'orario e anticipi di partenza. Le variazioni riguarderanno in particolare i collegamenti da Villa San Giovanni Reggio Calabria – Melito di Porto Salvo; Reggio Calabria – Roccella Jonica Catanzaro Lido; Locri – Roccella Jonica Catanzaro Lido I passeggeri sono invitati a consultare con attenzione il documento informativo allegato, nonché i canali ufficiali di informazione ferroviaria, per verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio.