Sfm 2 lavori per oltre due mesi tra Torino e Pinerolo | modifiche alla circolazione dei treni

Dal 9 maggio al 14 giugno, sulla linea ferroviaria Pinerolo-Torino-Chivasso, saranno effettuati lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Durante questo periodo, la circolazione dei treni tra le stazioni di None e Pinerolo sarà sospesa, interrompendo così il servizio su questa tratta per oltre un mese. I lavori sono finalizzati a migliorare la rete ferroviaria nella zona.

Da sabato 9 maggio a domenica 14 giugno Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) proseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Pinerolo-Torino-Chivasso (SFM 2), interrompendo la circolazione ferroviaria tra le stazioni di None e Pinerolo. I lavori.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Treni, a Reggio Calabria ancora modifiche alla circolazione per lavori tra Vibo-Pizzo e MiletoPer consentire i lavori programmati per l'ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo e Mileto, proseguono le modifiche alla circolazione... Leggi anche: Lavori di manutenzione sulla linea ionica, scattano modifiche alla circolazione dei treni da e per Reggio Calabria Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Linea SFM2, estate di lavori e disagi: stop ai treni e bus sostitutivi fino a fine luglio; NICHELINO – Tra 10 giorni via ai lavori sulla Sfm2; Lavori sulla linea Torino-Pinerolo: treni fermi per due mesi; Treni Torino Lingotto – Pinerolo, modifiche in vista. Sfm Scuola Di Fotografia Messina. . Corso di Illuminazione del Ritratto Fotografico presso SFM – Scuola di Fotografia Messina Modello: @Gianluca Docente: @daniele_chite Foto reel: @scuola_sfm_messina @errezetaelle Allievi / Students: @giovanni_g - facebook.com facebook