Nel weekend dell’1-3 maggio 2026, la Luna Piena in Scorpione si fa visibile a occhio nudo, illuminando i dodici segni zodiacali. La presenza di questo evento astronomico coincide con un momento in cui alcune persone potrebbero percepire un’energia diversa, mentre altre si preparano a vivere giorni caratterizzati da variazioni di stato d’animo e di attenzione. La stagione primaverile si trova nel suo massimo splendore, portando con sé un’atmosfera carica di vitalità.

Eccoci nel weekend dell'1-3 maggio 2026: la primavera è entrata nel suo bocciolo più maturo e il cielo regala oggi un evento che si vede a occhio nudo. La Luna Piena in Scorpione di stasera alle 17:22 apre tre giorni in cui i conti si chiariscono, le relazioni mostrano la loro vera radice e una piccola intuizione personale può valere più di una settimana di lavoro. È il weekend giusto per ascoltarsi, dire un sì che sa di nuovo capitolo e mettere in fila ciò che vale davvero. A cura di Eryx Aggiornato il 1 maggio 2026?? Il Cielo del Weekend 1-3 maggio 2026 Oggi, venerdì 1 maggio: Luna Piena in Scorpione alle 17:22? emergono verità utili su denaro, valori e ciò che davvero conta.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo del Weekend 1-3 maggio 2026: la Luna Piena in Scorpione illumina i 12 segni. Classifica segni fortunati

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