Classifica oroscopo | i segni più fortunati della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 | la Luna Piena in Scorpione illumina il ponte

Questa settimana, tra il 27 aprile e il 3 maggio 2026, si apre con un cielo che presenta alcuni cambiamenti significativi. I pianeti continuano il loro movimento, con l’ingresso di Urano in Gemelli annunciato proprio ieri, mentre il 1° maggio si verifica la Luna Piena in Scorpione, che porta luce sul ponte di questa fase. La posizione degli astri influenza i segni zodiacali, determinando chi potrebbe vivere momenti più fortunati.

L'oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 si apre questo lunedì mattina con un cielo già nuovo: Urano è entrato in Gemelli proprio ieri e cammina dritto verso il suo cuore, la Luna Piena in Scorpione di venerdì 1 maggio, che illumina il ponte. Sette giorni di pensieri rapidi, emozioni profonde e voglia di stare fuori, che si chiudono domenica 3 con Mercurio in ingresso in Toro a mettere pace. Firma: Artemide – Aggiornato il 27 aprile 2026 Il cielo che apriamo oggi ha tre tempi distinti, e vale la pena tenerli a mente fin da questo lunedì. Il primo è di assestamento: oggi e martedì 28 si comincia ad abitare un cielo in cui Urano è appena entrato in Gemelli, il segno dell'aria e della parola, e i pensieri arrivano più rapidi del solito, a volte fuori orario.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026

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