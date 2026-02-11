Catanzaro crisi politica a rischio | ricostruzione post-ciclone posti di lavoro e stadio Ceravolo a rischio blocco

La crisi politica a Catanzaro si fa sentire forte. Il sindaco Sergio Fiorita si scontra con le forze del centrodestra, creando tensioni che coinvolgono anche la ricostruzione post-ciclone, i posti di lavoro e lo stadio Ceravolo. La situazione rischia di fermare progetti importanti e di bloccare le attività in città. I cittadini aspettano risposte chiare, ma ancora non si vede una soluzione concreta all’orizzonte.

Catanzaro è al centro di una profonda crisi politica e amministrativa, innescata da una complessa “partita a scacchi” tra il sindaco Sergio Fiorita e le forze del centrodestra, con ripercussioni tangibili sulla città e sui suoi cittadini. La situazione, descritta come caotica, mette a rischio la ricostruzione post-ciclone Harry, la stabilità occupazionale di Catanzaro Servizi e l’avanzamento dei lavori per il nuovo stadio del Ceravolo. L’analisi del giornalista Mimmo Tallini evidenzia una profonda frattura e una mancanza di visione strategica da entrambe le parti, con conseguenze potenzialmente devastanti per il futuro del capoluogo calabrese.🔗 Leggi su Ameve.eu

