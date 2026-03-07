La musica dell’Orchestra da Camera di Rimini vola in Cina

L’Orchestra da Camera di Rimini sta portando la musica italiana in Cina con una tournée che dura diverse settimane. La formazione, diretta dal Maestro Stefano Pecci, si esibisce in varie città del paese, promuovendo il talento musicale della regione. Questa è la seconda volta che la compagine partecipa a questa iniziativa, portando il repertorio classico italiano all’estero.

Capodanno a L’Aquila, musica classica e tradizione con l’Orchestra da CameraL'Aquila - All’Auditorium del Parco torna il Concerto di Capodanno: Rossini, Tchaikovsky e Strauss per celebrare il 2026 nel percorso verso L’Aquila...

"Ravenna Musica": sul palco l’Orchestra da Camera di Mantova, Ilya Gringolts e Lawrence PowerC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) È tutto...

Firenze, al via nel segno di Bach la stagione dell’Orchestra da Camera FiorentinaOltre 80 concerti in musei e luoghi d’arte, si parte l’11 marzo nella Chiesa di Santa Lucia dei Magnoli ... msn.com

Firenze, tributo a Michael Jackson dell’Orchestra da Camera FiorentinaFirenze, 20 luglio 2024 - Il Re del Pop ci ha lasciati quindici anni fa, ma la sua musica continua ad aleggiare in radio, in rete e nel cuore di milioni di fan. Symphonic Tribute to Michael Jackson ... lanazione.it

Ancora un'immagine dedicata alla nostra Orchestra da camera realizzata da Paolo Capponcelli - che ringraziamo! - in occasione del concerto della scorsa settimana per Fondazione Musica Insieme. - facebook.com facebook