Siamo quasi a primavera e con le giornate che si allungano arrivano le prime date della stagione 2026 dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Un grande cartellone con oltre 80 concerti che prenderanno spazio nei musei e nei luoghi d’arte di Firenze e non solo. Ad accompagnare il direttore Giuseppe Lanzetta ci saranno nomi importanti della musica sinfonica e orchestrale: dal primo corno dei Berliner Philharmoniker, Stefan Dohr, a Francesco Manara e Massimo Polidori, primo violino e primo violoncello dell’Orchestra del Teatro alla Scala. Si parte, quindi, domani alle 21 alla Chiesa di Santa Lucia dei Magnoli di via de’ Bardi con un’inaugurazione al sapore di Bach. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orchestra da camera. Un’unica stagione e 80 grandi concerti

