Orari F1 Gp Miami | si riparte da Antonelli leader | Dove vedere in tv e streaming qualifiche Sprint e gara Sky Now TV8

Dopo più di un mese di pausa, il campionato di Formula 1 torna con il Gran Premio di Miami del 2026. La gara si svolge su un circuito cittadino e si svolge in un weekend ricco di appuntamenti, tra qualifiche, Sprint e la corsa principale. In testa alla classifica mondiale troviamo un pilota italiano, una situazione inaspettata fino a pochi mesi fa. Le prove e le gare saranno trasmesse su Sky, Now e TV8.

Dopo oltre un mese di pausa, la Formula 1 riaccende i motori con il Gp di Miami 2026 e lo fa con un dato che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrato fantascienza: in testa al Mondiale c’è un italiano. Kimi Antonelli, 19 anni, guida la classifica con 72 punti dopo le prime tre gare, davanti al compagno di squadra George Russell (63) e a Charles Leclerc su Ferrari (49). Un avvio di stagione tutt’altro che interlocutorio, nonostante la sensazione diffusa di un campionato ancora “in attesa di decollare ”, complice la prima tripletta di gare disputata in orari notturni e una lunga sosta che ha spezzato il ritmo. In realtà, il 2026 ha già mostrato...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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