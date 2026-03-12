F1 Gp Cina | gli orari e dove vedere in diretta qualifiche Sprint e gara a Shanghai Sky Now e TV8

Il Gran Premio della Cina si svolgerà a Shanghai, con qualifiche, Sprint e gara trasmesse in diretta su Sky, Now e TV8. La competizione si terrà a meno di una settimana dal Gran Premio d’Australia, seconda tappa del Mondiale di F1 2026. La pista ospiterà le sessioni ufficiali e la corsa, che coinvolgono i piloti e le scuderie del campionato.

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo il secondo appuntamento della stagione. La Mercedes è in testa al campionato dopo la doppietta Russell-Antonelli della scorsa settimana a Melbourne Il Circus della F1 a meno di una settimana di distanza dal Gran Premio d'Australia, la gara inaugurale della stagione, torna in pista per il Gran Premio della Cina, la seconda gara del Mondiale di F1 2026. Si corre a Shanghai da venerdì 13 a domenica 15 marzo. La Mercedes dopo la doppietta Russell-Antonelli nella prima corsa dell'anno si presenta da favorita visto il dominio tecnico messo in mostra dal team di Toto Wolff. La Ferrari a Melbourne ripartirà dal ruolo di seconda forza guadagnato sul campo grazie al terzo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Today.it

Alla vigilia del GP di Cina 2026, il team principal della Haas, Ayao Komatsu, mette in guardia contro modifiche impulsive al regolamento: “Dopo una sola gara non possiamo reagire d’istinto, serve stabilità per piloti e team”. - facebook.com facebook

