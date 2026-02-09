Studentessa di 19 anni trovata morta nell'alloggio dell'Università arrestato un conoscente 34enne

Questa mattina, gli agenti hanno trovato Carla Georgescu senza vita nel suo alloggio all’università nel Lancashire. La giovane studentessa italiana di 19 anni è stata trovata priva di sensi e, nonostante i tentativi di rianimarla, non ce l’ha fatta. Un uomo di 34 anni, conosciuto dalla vittima, è stato arrestato e portato in caserma per le indagini. Al momento, si cerca di capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità precise.

Una giovane di 19 anni, Carla Georgescu, è stata trovata morta nel suo alloggio universitario nel Lancashire, in Inghilterra. Per la sua morte è stato arrestato un conoscente 34enne della giovane. L'uomo, da quel che è emerso dalle indagini, era estraneo al contesto accademico.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

