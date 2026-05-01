Nelle ultime ore è stata avviata un'operazione di sicurezza stradale nel comune, con l'installazione di dissuasori e l'istituzione di nuovi limiti di velocità. L'obiettivo è ridurre le criticità riscontrate lungo alcune strade del centro abitato. Le autorità hanno comunicato che le misure sono state adottate per migliorare la sicurezza degli utenti della strada e prevenire incidenti. La situazione sarà monitorata nei prossimi giorni per verificare l’efficacia delle modifiche.

Operazione sicurezza ad Arcola. In arrivo dissuasori e limiti di velocità per risolvere le criticità. Si parte da Ressora, frazione in cui un mese fa si era svolto un incontro tra cittadini e amministrazione comunale, l’assessore Gianluca Tinfena, alla presenza del comandante della polizia locale Luigi Bonotti e del consiglio di quartiere con il presidente Maurizio Melis e vicepresidente Piergiorgio Conti. Durante l’incontro pubblico la popolazione aveva espresso la volontà di vivere con più tranquillità perché via Ressora stava diventando troppo pericolosa. Una sinergia di intenti che ha portato allo studio della soluzione ritenuta più giusta, rivedere la viabilità di via Ressora ponendo il limite di velocità di trenta chilometri orari e pannelli informativi, posizionati già da ieri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operazione sicurezza stradale. Dissuasori e nuovi limiti per contenere la velocità

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