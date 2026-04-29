Il club di calcio ha comunicato che l’attaccante principale si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio. Un altro giocatore ha subito una lesione, ma senza conseguenze gravi. Un terzo atleta ha invece riportato un infortunio, ma le sue condizioni sono state valutate come non preoccupanti. La squadra prosegue gli accertamenti per definire i tempi di recupero di ciascun giocatore.

Cairo svela: «De Rossi? Non la considero ad oggi un’ipotesi. Abbiamo un allenatore, D’Aversa, che stiamo valutando per una possibile permanenza» Koné Roma, buone notizie per Gasperini! Il centrocampista francese è tornato ad allenarsi con il gruppo! Le ultime Doping Mudryk, pugno duro della FA: 4 anni di squalifica per l’attaccante del Chelsea! Pronto il ricorso Huesca e Real Saragozza: la RFEF usa il pugno duro! 13 giornate di squalifica per Andrada Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunati Cagliari: Pavoletti si è operato al ginocchio, lesione per Borrelli, ma nulla di grave per Mendy

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