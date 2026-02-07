I nodi della medicina generale Difficile trovare dottori per lavorare nei piccoli comuni

A Siena, i medici di base trovano sempre più difficile coprire i piccoli comuni. La dottoressa Barbara Rocchi, responsabile della Uoc Medicina di comunità dell’Asl senese, spiega che il caso di Sarteano non è isolato. La carenza di medici si fa sentire in molte zone, rendendo complicato garantire le cure ai residenti. La situazione si aggrava e preoccupa chi lavora sul campo e chi vive in questi paesi.

Siena, 7 febbraio 2027 – «Il caso attuale di Sarteano come si spiega? Con la generale situazione di difficoltà di reperimento di medici », è la risposta della dottoressa Barbara Rocchi, direttrice della Uoc Medicina di comunità dell'Asl, area provinciale Senese. Il caso di attualità è quello insorto con il pensionamento del medico di medicina generale che ha lasciato il paese 'scoperto', con i cittadini costretti a rivolgersi alle comunità vicine alla ricerca di un medico di famiglia. La medicina generale è il servizio sanitario di base erogato attraverso la convenzione con Asl. Rivolta in collina: "2830 persone senza medico" «Nella provincia di Siena attualmente ci sono 165 medici di medicina generale convenzionati come medici di famiglia o di comunità», il quadro è della dottoressa Barbara Rocchi.

