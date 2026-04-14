È stato ufficialmente insediato il nuovo Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Massa Carrara. Questa istituzione rappresenta ora formalmente la categoria professionale nel territorio della provincia, assumendo il ruolo di referente per le attività e le pratiche legate alla professione. L’insediamento segna l’inizio di un nuovo periodo di gestione e rappresentanza per i professionisti del settore nella zona.

Si è insediato il nuovo Ordine territoriale di Massa Carrara dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili, che rappresenta ufficialmente la categoria professionale sul territorio provinciale. Sono stati eletti il presidente Emmanuele Zavattaro e gli otto consiglieri (in ordine alfabetico) Elena Battistini, Davide Benedini, Maria Gemma Ceccarelli, Nicola Cencetti, Luca Ginesi, Roberto Menchinelli, Arianna Menconi e Alberta Tortorella. Un consiglio giovane, con sette consiglieri su nove alla prima esperienza di governo dell’Ordine locale e con la novità del primo presidente dell’Ordine provinciale espressione della zona lunigianese, ma tutti pronti a cogliere le sfide di un contesto economico e amministrativo sempre più complesso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo Ordine territoriale dei dottori commercialisti

Caserta, Ordine dei Commercialisti: insediato il nuovo ConsiglioSi è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, eletto a seguito della tornata...

Francesco Savio è il nuovo presidente dell'ordine dei CommercialistiSi sono concluse le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

La previdenza e le opportunità per i dottori commercialisti:

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Già espulso e con divieto di rientro, è stato fermato dalla Squadra Mobile durante un controllo. Dopo l’arresto, nuovo ordine di allontanamento - facebook.com facebook

Ritorno sul potenziale nuovo ordine politico-giuridico su Hormuz. Un eventuale pedaggio per il transito in uno stretto internazionale (e naturale) sarebbe qualcosa di inedito e del tutto al di fuori dal tracciato UNCLOS 1982 e consuetudini internazionali (c.d. tra x.com