Operaia Rivista | Raccontare il lavoro nell’era della disgregazione

Un episodio di svenimento ha coinvolto una persona nel centro di una città occidentale, suscitando attenzione tra i presenti. La scena si è svolta davanti a un edificio pubblico, dove si sono radunate alcune persone che hanno chiamato i soccorsi. La persona interessata è stata assistita sul posto prima dell’arrivo dei paramedici, che l’hanno trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti. La situazione ha attirato l’attenzione di passanti e operatori sanitari.

“Uno svenimento ha interessato l’occidente. La dimenticanza dei suoi figli più numerosi ci lascia senza parole. È per questo che vogliamo offrire dei sussurri. Parleremo della casa di questi figli, della Fabbrica” si legge nel manifesto del numero 0 di Operaia Rivista, pubblicazione bimestrale iniziata nel dicembre 2024 da Lorenzo Gasparini e Domenico Mangiacapra con raro coraggio: creare una rivista che parli esclusivamente di lavoro è una sfida non da poco. Ma è anche un esempio. “Ho deciso di iniziare questo progetto soprattutto per la mia provenienza sociale e personale – spiega Gasperini – mio padre fa l’operaio da 40 anni. Ha iniziato a 16 anni a lavorare in una delle aziende dell’agro pontino, poi si è stabilito in una cava di sabbia.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Operaia Rivista: Raccontare il lavoro nell’era della disgregazione Notizie correlate Raccontare la memoria nell’era digitale al Piccolo museo del DiarioUn’opportunità concreta per entrare nel mondo dei beni culturali dalla porta principale. Come cambia il lavoro femminile nell’era dell’Intelligenza Artificiale. Alla Scuola Superiore Sant’Anna il convegno ‘Donne, lavoro, nuove tecnologie’Venerdì 6 marzo un appuntamento per discutere e proporre una prospettiva critica sulle trasformazioni impresse al lavoro femminile dall’innovazione...