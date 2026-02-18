Raccontare la memoria nell’era digitale al Piccolo museo del Diario
La Fondazione Aglaia ha deciso di aprire le porte del Piccolo museo del Diario per raccontare come si conserva la memoria nell’era digitale, a causa della crescente importanza dei mezzi digitali nella tutela dei beni culturali. La decisione si traduce in tre tirocini retribuiti rivolti a giovani laureati under 30, offrendo loro un’esperienza concreta nel mondo dei musei e delle memorie storiche. L’obiettivo è coinvolgere i giovani in progetti che uniscono tecnologia e patrimonio culturale, dando loro la possibilità di lavorare direttamente sul campo.
Un’opportunità concreta per entrare nel mondo dei beni culturali dalla porta principale. La Fondazione Aglaia, capofila dell’aggregazione composta dai Sistemi museali “Musei e Parchi Partecipativi della Toscana” e “Musei di Storia e Memoria del 900”, ha aperto le selezioni per 3 tirocini extracurricolari retribuiti rivolti a giovani laureati under 30. L’iniziativa rientra nel progetto “GioCo - Giovani co-progettano il futuro dei musei”, finanziato tramite l’avviso regionale “Giovani professionisti crescono nei musei” a valere sulle risorse del PR FSE+ Toscana 2021–2027 e nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
