Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma | 7 e 8 FEBBRAIO 2026

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, a Roma si terrà un nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica. L’evento si svolge in due giorni, offrendo ai cittadini la possibilità di informarsi e aggiornarsi sulle procedure di rilascio e utilizzo della nuova carta. Le autorità hanno annunciato incontri e assistenza presso vari sportelli, per aiutare chi deve rinnovare o richiedere per la prima volta il documento digitale.

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma  sabato 7 e domenica 8 febbraio. Nella giornata di  sabato 7  è prevista l’apertura straordinaria dei  Municipi VI,  VII,  XI  e  XII. Nella giornata di domenica, restano aperti i PIT e il punto di rilascio di via Petroselli, 52. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre  obbligatorio l’appuntamento, prenotabile  a partire dalle ore 9 di venerdì 6 febbraio  fino a esaurimento disponibilità sul sito  Agenda CIE del Ministero dell’Interno . Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di  prenotazione, di  fototessera, di una  carta di pagamento elettronico  e del  vecchio documento.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

