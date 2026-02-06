Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma | 7 e 8 FEBBRAIO 2026

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, a Roma si terrà un nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica. L’evento si svolge in due giorni, offrendo ai cittadini la possibilità di informarsi e aggiornarsi sulle procedure di rilascio e utilizzo della nuova carta. Le autorità hanno annunciato incontri e assistenza presso vari sportelli, per aiutare chi deve rinnovare o richiedere per la prima volta il documento digitale.

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 7 e domenica 8 febbraio. Nella giornata di sabato 7 è prevista l’apertura straordinaria dei Municipi VI, VII, XI e XII. Nella giornata di domenica, restano aperti i PIT e il punto di rilascio di via Petroselli, 52. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 6 febbraio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno . Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.🔗 Leggi su Funweek.it

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, gli uffici anagrafici di alcuni Municipi di Roma saranno aperti per permettere ai cittadini di ottenere la carta d’identità elettronica.

