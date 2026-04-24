Caso Tuzi | l’analisi balistica punta all’omicidio non al suicidio

Un nuovo capitolo si apre nel caso della morte di Santino Tuzi, avvenuta l’11 aprile 2008. Il perito Sangermano ha dichiarato che l’analisi balistica indica un omicidio e non un suicidio. Questa opinione si basa sui risultati delle indagini tecniche condotte sulla scena del decesso e sull’arma trovata. La posizione del perito potrebbe influenzare le prossime fasi del procedimento giudiziario.

? Cosa sapere Il perito Sangermano sostiene l'ipotesi omicidio per la morte di Santino Tuzi dell'11 aprile 2008.. La nuova analisi balistica incide sul processo d'Appello relativo all'omicidio di Serena Mollicone.. Il perito balistico Dario Sangermano presenterà domani alle ore 18 presso il Russo Center di Pastorano i risultati degli accertamenti tecnici sulla pistola utilizzata nell’evento dell’11 aprile 2008, sostenendo che la dinamica del decesso di Santino Tuzi sia più vicina a un omicidio che a un suicidio. La conferenza stampa, moderata dal giornalista Fabio Marzano, vedrà la partecipazione della figlia del carabiniere, Maria Tuzi, e dell'avvocato Elisa Castellucci, con l'obiettivo di scardinare la ricostruzione ufficiale riguardante la morte del vicebrigadiere avvenuta anni fa accanto al proprio veicolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Tuzi: l’analisi balistica punta all’omicidio, non al suicidio Notizie correlate Caso Serena Mollicone, la figlia di Santino Tuzi: “Perizia balistica incompatibile con il suicidio”La figlia di Santino Tuzi annuncia una conferenza stampa a Sora in cui il consulente da lei incaricato illustrerà i risultati della perizia balistica... Kurt Cobain: indagine riaperta, dubbi sull’omicidio dopo 30 anni. Analisi forense mette in discussione il suicidio.A distanza di oltre trent'anni dalla sua tragica scomparsa, il caso di Kurt Cobain, icona del grunge e frontman dei Nirvana, potrebbe essere riaperto. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sconvolgente. Omicidio Mollicone: nuovi dubbi sulla morte del brigadiere Tuzi; Arce, Serena Mollicone, riparte il processo; Omicidio Mollicone, la figlia del carabiniere Tuzi incarica perito: ''Mio padre non si è suicidato''; Omicidio Mollicone, la figlia di Tuzi chiede verità sul padre. Caso Serena Mollicone, la figlia di Santino Tuzi: Perizia balistica incompatibile con il suicidioLa figlia di Santino Tuzi annuncia una conferenza stampa a Sora in cui il consulente da lei incaricato illustrerà i risultati della perizia balistica sulle fotografie del cadavere del padre e della ... fanpage.it L’11 aprile 2008 il brigadiere Santino Tuzi, 59 anni, venne trovato morto nella sua auto nei pressi della diga di Arce, colpito al petto dalla sua Beretta d’ordinanza. Ufficialmente si parlò di suicidio, ma fin da subito il caso sollevò dubbi e inquietudini. Tuzi avreb - facebook.com facebook