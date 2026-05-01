In questa puntata di Run2u si parla di Andrea Accorsi e della sua sfida di correre 815 chilometri, un percorso che supera ogni limite conosciuto. Il protagonista affronta una prova fisica e mentale che lo porta oltre i confini della resistenza umana, senza concentrarsi su record o classifiche. La narrazione si focalizza sul suo viaggio, sulle difficoltà incontrate e sul significato di questa impresa senza troppo spazio per ipotesi o interpretazioni.

Cosa spinge un uomo a correre per 815 chilometri, sfidando non solo il cronometro ma la storia stessa dei nostri cammini? In questa puntata di Run2u, non parliamo solo di tabelle e chilometri. Insieme ad Andrea Accorsi entriamo nel cuore pulsante del progetto ‘Connect 4 Long Way’: un viaggio tra fatica, solitudine e quella strana, bellissima necessità di connettere punti lontani sulla mappa e dentro di noi. Se pensate che il limite sia un muro, Andrea vi spiegherà perché è solo un orizzonte che si sposta.” Benvenuti alla puntata N. 16 (2026) di Run2u! Oggi abbiamo l’onore di ospitare una vera leggenda dell’ultra-endurance italiano: Andrea Accorsi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Oltre il limite: Andrea Accorsi racconta CONNECT 4 LONG WAY. Come si sposta il confine?

Oltre il limite: Andrea Accorsi racconta CONNECT 4 LONG WAY. Come si sposta il confine

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