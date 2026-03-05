il congresso cerca di mettere un limite in iran hegseth lo sposta in ecuador

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una misura che blocca l’uso della forza militare contro l’Iran senza il consenso del Congresso. Nel frattempo, un esponente politico ha spostato l’attenzione sulla situazione in Ecuador, parlando di un possibile intervento o di un intervento in quella regione. La discussione sulle azioni militari e sui confini di intervento continua a occupare le pagine di cronaca internazionale.

Il Senato degli Stati uniti ha votato per impedire a Donald Trump di ordinare ulteriori attacchi contro l’Iran. È il primo vero test del sostegno del Congresso alla campagna militare avviata dal presidente senza una formale autorizzazione da parte di Capitol Hill. A IMPORRE IL VOTO su una risoluzione sui poteri di guerra sono stati i democratici, affiancati da un solo repubblicano, Rand Paul, nonostante la linea contraria del suo partito, che detiene la maggioranza in Senato. Fino a poche ore prima della votazione, i democratici hanno cercato di convincere altri repubblicani a rompere la disciplina di partito per riaffermare il controllo del Congresso sulla dichiarazione di guerra, ma con poche speranze iniziali. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Cerca di aggredire il compagno con un grosso coltello, i poliziotti la bloccano: arrestata 35enne dell'EcuadorHa impugnato un grosso coltello da cucina con una lama di 40 centimetri ed ha tentato di aggredire il compagno peruviano di 54 anni, con il quale era...

Trump come Bush: “guerra preventiva” contro l’Iran. Massie lo attacca: “Non autorizzato dal Congresso”Dalla sua residenza di Mar-a-Lago, Florida, il presidente Usa Donald Trump, per mezzo di un cupo video-messaggio pubblicato su Truth Social, ha...

