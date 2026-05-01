Oltre il legno e l’arredo Una presenza astratta | Ma porta un po’ in giro il nome della nostra città

Un oggetto nero e monolitico ha attirato l’attenzione nel centro cittadino, suscitando curiosità tra passanti e residenti. La struttura, situata in una piazza principale, si distingue per la sua forma imponente e il colore scuro, che la fanno sembrare un elemento estraneo rispetto all’ambiente circostante. La presenza di questa installazione ha generato numerose discussioni e speculazioni sulla sua origine e sul suo significato.

Per come qualcuno ne parla potrebbe sembrare il monolite nero del film “2001: Odissea nello spazio”, un oggetto sconosciuto piovuto lì non si sa come e non si sa da dove. Una volta esclusi i tifosi di calcio, che ne conoscono a menadito regole e funzionamento, e di conseguenza anche la collocazione fisica di quegli arbitri chiamati a dirimere i contatti più controversi tra i giocatori, fra gli altri non sono pochi quelli che nemmeno sanno che gli schermi davanti a cui operano i cosiddetti “varisti” si trovano a due passi dalle loro case. In tanti sanno che la sala Var si trova in città, in via Zanella, al confine con Monza, ma niente di più. Giusto quello.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Oltre il legno e l’arredo. Una presenza astratta: "Ma porta un po’ in giro il nome della nostra città" The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Oltre il legno e l’arredo. Una presenza astratta: "Ma porta in giro il nome della nostra città"Per come qualcuno ne parla potrebbe sembrare il monolite nero del film “2001: Odissea nello spazio”, un oggetto sconosciuto piovuto lì non si sa come... Legno-arredo, fatturato delle finiture oltre 4,3 miliardi con l’export in crescita dell’11%Nel 2025 il fatturato alla produzione del Sistema Finiture per edilizia si attesta a oltre 4,3 miliardi di euro (+0,4% sul 2024). Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Oltre il legno e l’arredo. Una presenza astratta: Ma porta un po’ in giro il nome della nostra città; Legno, effetto binario - tra noli, tondame e costi energia - azzera i margini; La gru verrà assemblata con l'elicottero sull'anticima del monte Carega. Rinnovo Rifugio Fraccaroli: cosa significa fare edilizia a oltre duemila metri? Ce lo racconta la famiglia Curzel, falegnami ad alta quota; Legno e arredamento l’Italia è tra i leader ma i nostri boschi sfruttati poco e male. Oltre il legno e l’arredo. Una presenza astratta: Ma porta un po’ in giro il nome della nostra cittàL’impianto produce un piccolo effetto di marketing territoriale e poco altro. L’assessore Camarda: Per tantissime persone è come se nemmeno ci fosse. ilgiorno.it Finiture legno-arredo, oltre 4,3 mld fatturato ed export in crescitaSi è tenuto ieri alla Triennale di Milano il convegno 'Diamo forma al futuro', promosso da Edilegnoarredo di Federlegnoarredo e dedicato alle prospettive del sistema finiture per l’edilizia, che nel ... adnkronos.com Dritto e rovescio. . "Mia sorella va in ospedale ogni 2 giorni e, oltre alle ustioni, ha una paralisi ad una corda vocale a causa delle sostanze che ha respirato" Mattia Donadio su sua sorella Sofia, giovane rimasta gravemente ferita nella tragedia di Capodanno a - facebook.com facebook Via libera al Piano casa del governo Meloni: oltre 100mila alloggi in 10 anni tra popolari e a prezzi calmierati. Risorse pubbliche e private per creare più case accessibili e affrontare concretamente l’emergenza abitativa x.com