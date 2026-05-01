Un oggetto nero e imponente si staglia, attirando l’attenzione di chi passa. La sua presenza suscita confronti con elementi provenienti da film di fantascienza, come il monolite di “2001: Odissea nello spazio”, ma in realtà si tratta di una struttura che porta con sé un significato legato alla città. La sua posizione e l’aspetto generano curiosità tra i residenti e chi visita la zona, lasciando spazio a interpretazioni e riflessioni su come si inserisca nell’ambiente circostante.

Per come qualcuno ne parla potrebbe sembrare il monolite nero del film “2001: Odissea nello spazio”, un oggetto sconosciuto piovuto lì non si sa come e non si sa da dove. Una volta esclusi i tifosi di calcio, che ne conoscono a menadito regole e funzionamento, e di conseguenza anche la collocazione fisica di quegli arbitri chiamati a dirimere i contatti più controversi tra i giocatori, fra gli altri non sono pochi quelli che nemmeno sanno che gli schermi davanti a cui operano i cosiddetti “varisti” si trovano a due passi dalle loro case. In tanti sanno che la sala Var si trova in città, in via Zanella, al confine con Monza, ma niente di più. Giusto quello.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oltre il legno e l’arredo. Una presenza astratta: "Ma porta in giro il nome della nostra città"

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

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