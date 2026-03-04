Legno-arredo fatturato delle finiture oltre 4,3 miliardi con l’export in crescita dell’11%

Il settore del legno-arredo ha registrato nel 2025 un fatturato superiore a 4,3 miliardi di euro, con le finiture che rappresentano una parte significativa di questa cifra. L’export delle finiture per edilizia ha avuto un incremento dell’11%, contribuendo alla crescita complessiva del comparto. La produzione del Sistema Finiture ha mostrato un lieve aumento dello 0,4% rispetto all’anno precedente.

Nel 2025 il fatturato alla produzione del Sistema Finiture per edilizia si attesta a oltre 4,3 miliardi di euro (+0,4% sul 2024). Il mercato nazionale, il 90% del totale, si mantiene stabile (-0,6%) per un valore di circa 3,9 miliardi di euro, nonostante il ridimensionamento degli incentivi fiscali mentre crescono le esportazioni, che raggiungono 455 milioni di euro (+11%), con performance positive in tutti i comparti e un particolare dinamismo per porte interne e pavimenti in legno. La Francia si conferma primo mercato estero per le finiture per edilizia: 52 milioni di euro nel periodo gennaio-novembre 2025 e crescono gli Stati Uniti, che diventano la seconda destinazione, mentre la Corea del Sud si conferma primo mercato per i pavimenti in legno.