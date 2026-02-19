Riccione porta il suo nome oltre confine | stand alla Free di Monaco per promuovere la città
Riccione partecipa alla fiera “Free” di Monaco, causando maggiore visibilità per la città tra i visitatori tedeschi. La presenza alla manifestazione, che si svolge dal 18 al 22 febbraio, mira a promuovere le attrazioni locali e a sostenere gli operatori turistici. Gli stand allestiti presentano offerte e servizi dedicati agli appassionati di vacanze e relax, attirando numerosi visitatori. La partecipazione di Riccione fa parte di una strategia per rafforzare i legami con il mercato bavarese e aumentare le presenze straniere. La fiera si conferma un punto di riferimento per il settore.
Tra le principali novità presentate in fiera il collegamento ferroviario diretto da Monaco alla Riviera adriatica, che sarà operativo con due settimane di anticipo Riccione porta il suo nome oltralpe, mostrando le sue eccellenze turistiche e valorizzando gli operatori locali alla “Free” di Monaco, la più grande fiera Business to Consumer (B2C) dedicata a viaggi e tempo libero della Baviera, in programma dal 18 al 22 febbraio. Con 120.000 visitatori e 1.000 espositori provenienti da 20 Paesi, la manifestazione rappresenta un’occasione strategica per promuovere il brand Riccione, intercettare nuovi flussi turistici e consolidare relazioni dirette con operatori, media e stakeholder internazionali.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Oltre il confine del metal detector, percorsi di prevenzione con personale sanitario e Polizia di Stato: l’importanza di promuovere l’Educazione emotiva e l’Educazione alla legalitàNelle scuole italiane di alcune zone a rischio, polizia e personale sanitario si muovono oltre il metal detector.
Leggi anche: Sara Campanella, l’Istituto di Brancaccio porta il suo nome: l’omaggio alla studentessa uccisa a MessinaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Riccione Music City: il tour dei record di Geolier approda in piazzale Roma l’11 luglio; Danza. Surya Dance, che inizio a Riccione; Geolier a Riccione nel 2026 | Il rapper napoletano porta l’estate e un’iniezione economica alla Riviera Romagnola.
Riccione alla Free di Monaco per promuovere la città e i suoi operatori turisticiRiccione porta il suo nome oltralpe, mostrando le sue eccellenze turistiche e valorizzando gli operatori locali alla Free di Monaco, la più grande fiera ... chiamamicitta.it
Riccione. CasaLuisa: esperienza della Parola. Senso della Parola… 9 incontri sulla poesia, terapia, musica, filosofia e teatroRiccione. Esperienza della Parola. Senso della Parola… 9 incontri sulla poesia, terapia, musica, filosofia e teatro con inizio alle 21. lapiazzarimini.it
DE AKKER UNDER 18 A Riccione la Squadra Under 18 pareggia 12 a 12 una partita che ha visto alternarsi i parziali. Nel primo quarto parte forte la De Akker, con una difesa importane (2-0). Nel 2° quarto un grave black out porta la De Akker a subire 6 gol facebook