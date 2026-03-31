Ferrara il pedinamento della Mobile incastra 24enne con mezzo chilo di droga e 10.000 euro | arrestato

A Ferrara, un giovane di 24 anni è stato fermato dalla polizia durante un pedinamento e trovato in possesso di circa mezzo chilo di marijuana e più di 10.000 euro in contanti. L’arresto è stato effettuato in seguito alle attività di controllo e perquisizione condotte dagli agenti. La droga e il denaro sono stati sequestrati e il ragazzo è stato portato in caserma.

È di un arresto, mezzo chilo di droga sequestrata e oltre 10.000 euro in contanti il bilancio di un’operazione della Squadra Mobile di Ferrara, condotta nella giornata di ieri contro il traffico di sostanze stupefacenti. Un giovane di 24 anni è stato fermato e tradotto in carcere, dopo essere stato trovato in possesso di marijuana, hashish, cocaina e una consistente somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. Operazione antidroga della Squadra Mobile Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta il 30 marzo e ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile di Ferrara in una complessa attività di osservazione e pedinamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ferrara, il pedinamento della Mobile incastra 24enne con mezzo chilo di droga e 10.000 euro: arrestato Articoli correlati Blitz nella casa della droga: 24enne arrestato con mezzo chilo di hashishI Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno arrestato un 24enne italiano ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di... Leggi anche: Il market della droga è mobile: pusher viaggia in auto con mezzo chilo di hashish