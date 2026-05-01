Olivia Rodrigo ha annunciato le date di un nuovo tour mondiale legato al suo terzo album in studio, intitolato You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. La cantante ha incluso anche una tappa in Italia, confermando così il suo ritorno sui palchi internazionali dopo un periodo di assenza. Le date coprono diverse città in vari Paesi, con l’obiettivo di promuovere il nuovo progetto musicale.

Olivia Rodrigo ha finalmente annunciato le date del suo imponente tour mondiale a supporto del suo terzo album in studio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. L’ Unraveled Tour, composto da sessantacinque show, toccherà le arene di Nord America, Europa e Regno Unito in autunno e inverno, fino alla primavera, a partire dal concerto del 25 settembre alla PeoplesBank Arena di Hartford, nel Connecticut. A differenza di alcuni colleghi (ehm ehm Harry Styles ) la popstar tornerà anche nel nostro Paese per due live, previsti il 27 e il 28 aprile 2027 a Milano. La tournée, promossa da Live Nation per il lancio del nuovo disco, in uscita il 12...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Olivia Rodrigo torna in tour (e si è ricordata dell’Italia)

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