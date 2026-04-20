Olivia Rodrigo ha un nuovo amore ecco chi è lui

Olivia Rodrigo ha recentemente confermato di desiderare una relazione seria e ora si trova coinvolta con un nuovo artista. La cantante è stata vista insieme a questa persona in diverse occasioni pubbliche e sui social media, alimentando le speculazioni sulla loro relazione. Non sono stati forniti dettagli sulla natura del loro rapporto né sull’identità dell’altro artista. La notizia ha suscitato l’interesse dei fan e dei media, che seguono attentamente gli sviluppi.

"Voglio una relazione seria" aveva detto in precedenza Olivia Rodrigo. Ed ecco che oggi c'è un nuovo amore nella sua vita, si tratta di un altro artista C’è una novità sulla vita sentimentale diOlivia Rodrigo. La giovane popstar ha una nuova fiamma e non si tratta più di Louis Partridge.Il nuovo amore è Cameron Winter, frontman dei Geese, con cui l’artista è stataavvistata a Los Angeles.Lo scorso dicembre era stata annunciata dal quotidianoThe Sunla fine della relazione tra Olivia e Louis, durata circa due anni. E oggi sembra proprio che la popstar sia andata oltre e trovato un nuovo amore. Olivia Rodrigoha 23 anni, il suo nuovo amore,Cameron Winter, ne ha 24.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Olivia Rodrigo ha un nuovo amore, ecco chi è lui Olivia Rodrigo Stopped Her Concert to Protect Her Fans Notizie correlate Olivia Rodrigo ha annunciato il nuovo album “You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love”Dopo i rumours che si inseguivano da mesi, arrivano buone notizie per i fan di Olivia Rodrigo: l’artista ha annunciato l’arrivo del nuovo album You... Olivia Rodrigo annuncia “drop dead”, il nuovo singoloOlivia Rodrigo annuncia il singolo “drop dead”, in uscita il 17 aprile, e il nuovo album “you seem pretty sad for a girl so in love”, disponibile dal... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Olivia Rodrigo ha pubblicato il nuovo singolo ‘Drop Dead’; Olivia Rodrigo volta pagina: beccata a cena con un affascinante musicista, sosia di George Clooney; Olivia Rodrigo, la ragazza d’oro è tornata; Olivia Rodrigo, esce il nuovo singolo: guarda il video di Drop Dead, primo estratto dall'imminente album. Olivia Rodrigo, drop dead testo e traduzione: il ritorno della regina del pop-rockLeggi il TESTO e la TRADUZIONE di drop dead di Olivia Rodrigo. Scopri il significato del singolo che anticipa l'album you seem pretty sad for a girl so in love. canzoniweb.com Olivia Rodrigo, esce il nuovo singolo: guarda il video di Drop Dead, primo estratto dall'imminente albumOlivia Rodrigo ha pubblicato il nuovo singolo Drop Dead, primo estratto dal suo terzo album You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, in uscita .. ondarock.it Debutto stellare nelle prime 24 ore per Olivia Rodrigo con il nuovo singolo Drop dead. Subito in testa classifica globale di Spotify #ANSA - facebook.com facebook Debutto stellare nelle prime 24 ore per Olivia Rodrigo con il nuovo singolo Drop dead. Subito in testa classifica globale di Spotify #ANSA x.com