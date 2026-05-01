Olimpia Sbv Galatina a un passo dalla promozione in serie C

Sabato 2 maggio alle 18 nel palazzetto di via Montinari si gioca la penultima giornata del campionato di serie D. La squadra di Galatina ha l'opportunità di ottenere la promozione matematica in serie C, grazie alla partita in programma. La partita rappresenta un momento cruciale per la squadra, che punta a chiudere in anticipo il campionato con una vittoria.

GALATINA - La penultima giornata del campionato di serie D in programma sabato 2 maggio, alle ore 18, nel palazzetto di via Montinari, offre alla compagine galatinese la prima opportunità di chiudere in anticipo il campionato guadagnando la promozione matematica in serie C.Nel computo delle.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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