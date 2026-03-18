La Scafatese, guidata da mister Ferraro, si avvicina alla promozione nel girone G di Serie D. La squadra dei canarini ha raggiunto 69 punti, mantenendo un vantaggio di 17 punti sul Trastevere, con solo sette giornate ancora da disputare. La prossima partita si giocherà contro il Monastir, con ingresso gratuito per i tifosi.

Tempo di lettura: 2 minuti Traguardo ormai più che vicino per la Scafatese di mister Ferraro che sta dominando il girone G di Serie D con i canarini al comando (69) a +17 sul Trastevere quando mancano solo sette giornate alla fine del campionato. In estate la compagine gialloblù era stata allestita senza mezzi termini per puntare al salto di categoria ed il campo, seppur con qualche piccola difficoltà iniziale, ha confermato lo straordinario lavoro fatto dalla dirigenza. “A Natale saremo già in C” aveva annunciato ad agosto il patron Romano (nella foto), certo del valore dell’organico. Così è andata perché le avversarie Nocerina e Trastevere in primis, non hanno retto il passo di una Scafatese che soprattutto da dicembre in poi ha messo la freccia facendo il vuoto alle proprie spalle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie D, Scafatese ad un passo dalla promozione: con il Monastir ingresso gratuito

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