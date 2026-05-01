Ok al superamento del Superbonus | Completeremo migliaia di cantieri

Il governo ha approvato un fondo da circa 1,3 miliardi di euro destinato al superamento del Superbonus, con l’obiettivo di completare migliaia di cantieri. Sono previsti anche aggiornamenti al Testo unico della ricostruzione privata e l’introduzione di un nuovo prezzario unico per le aree colpite dal terremoto del 2026. Queste misure puntano a facilitare la ripresa delle attività edilizie nelle zone interessate.

Circa 1,3 miliardi di per il superamento definitivo del Superbonus, l’aggiornamento del Testo unico della ricostruzione privata e l’introduzione del nuovo prezzario unico del cratere 2026. Sono le novità dell’ordinanza speciale approvata ieri dalla cabina di coordinamento sisma presieduta dal commissario Guido Castelli. "Il cuore dell’intervento è rappresentato proprio dal superamento del meccanismo del Superbonus, sostituito da un contributo diretto integrativo che consentirà di completare migliaia di cantieri rimasti scoperti dopo il blocco della cessione del credito – spiega la struttura commissariale -. A questa misura si affiancano due...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ok al superamento del Superbonus: "Completeremo migliaia di cantieri" Notizie correlate Superbonus in Umbria: il dramma dei cantieri abbandonati e del degrado?? Cosa sapere Cantieri Superbonus abbandonati e infiltrazioni causano danni agli edifici a Ponte San Giovanni. Superbonus e i cantieri non ancora terminatiIl Superbonus continua a far discutere, soprattutto nella questione della responsabilità fiscale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ok al superamento del Superbonus: Completeremo migliaia di cantieri; Meloni: Il Superbonus ci impedisce di uscire dalla procedura. Giorgetti: Se necessario ci muoveremo da soli; Ok al decreto Primo maggio. Bonus solo con salario giusto; Un miliardo per superare il Superbonus: Così completiamo migliaia di cantieri. Ok al superamento del Superbonus: Completeremo migliaia di cantieriAggiornamento del Testo unico della ricostruzione e nuovo prezziario. Le novità dell’ordinanza approvata dalla cabina sisma coordinata da Castelli. ilrestodelcarlino.it Ricostruzione, verso il superamento del Superbonus ma è scontro sui ritardiNuove misure per sostenere la ricostruzione privata dopo la fine del Superbonus, ma anche critiche sui ritardi e sul rischio di un blocco strutturale dei cantieri. È il quadro emerso dalla seduta cong ... laquilablog.it Che nervosismo in casa 5stelle! Non si può criticare il superbonus che diventano nervosi - facebook.com facebook Per il Ministro Giorgetti e per la Premier Meloni il superbonus è il male dei mali che impedisce nuovi investimenti per famiglie e imprese. L'impatto economico però non è del tutto negativo, e in aggiunta resta in ballo la questione dell'attuazione della… x.com