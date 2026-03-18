Superbonus e i cantieri non ancora terminati

Il Superbonus rimane al centro dell’attenzione, con particolare attenzione ai cantieri ancora aperti e alle questioni legate alla responsabilità fiscale. In Italia, la normativa stabilisce che la responsabilità finale di una detrazione fiscale è sempre del beneficiario. Questa regola riguarda sia i lavori ancora in corso sia le pratiche di controllo e verifica delle detrazioni.

Il Superbonus continua a far discutere, soprattutto nella questione della responsabilità fiscale. In Italia, la regola dice che la responsabilità finale di una detrazione fiscale resta sempre in capo al beneficiario. Il contribuente che ha ottenuto l’agevolazione è il soggetto a cui l’amministrazione finanziaria può chiedere conto delle somme percepite, anche quando eventuali errori o irregolarità dipendono da altri soggetti coinvolti nei lavori. È questo il tema che riguarda migliaia di cittadini italiani che hanno utilizzato il Superbonus per interventi di riqualificazione energetica o miglioramento sismico degli edifici. Nel caso in cui emergano anomalie, l’Agenzia delle Entrate resta il proprietario dell’immobile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Superbonus e i cantieri non ancora terminati Articoli correlati Casa, superbonus: "Trovare accordo per far proseguire i cantieri"Sono 40mila secondo l'Ance, l'associazione dei costruttori, i cantieri in Italia rimasti incompiuti per il pasticcio superbonus. Governo sblocca 10.000 cantieri: sanatoria per Superbonus e generalSuperbonus: il governo corre ai ripari con il salva-condomini per cantieri bloccati Il governo è pronto a varare un provvedimento che potrebbe... Tutto quello che riguarda Superbonus e i cantieri non ancora... Temi più discussi: Controlli Superbonus 2026: cosa sapere, come tutelarsi; Superbonus edilizio, a rischio oltre duecento cantieri nei condomini; A Mestre i cantieri di riqualificazione energetica al rione Pertini: valore 2,5 milioni; Torna Costruire e Rigenerare su UmbriaTV: dai cantieri alla rigenerazione dei territori. Fisco intensifica i controlli sul superbonus e chiarisce verifiche dettagliateSuperbonus, dal 2026 controlli fiscali a tappeto su cantieri e crediti Dal 2026 l’Agenzia delle Entrate avvia la «fase 2» dei controlli sul superbonus ... assodigitale.it Superbonus, controlli a tappeto su chi lo ha sfruttato: ecco cosa cercanoStanno arrivando una serie incredibile di controlli a tappeto per quanto riguarda chi ha richiesto il Superbonus. Andiamo a vedere come mai ... designmag.it A Milano, il settore delle costruzioni tiene nonostante le difficoltà. Tra cantieri bloccati e la fine della “bolla” del superbonus, l’occupazione resta positiva grazie all’effetto propulsivo dei lavori legati al PNRR, alle Olimpiadi Milano-Cortina e ai progetti di nuov - facebook.com facebook #GdiF #Parma frode in materia di Superbonus 110%. Eseguito un arresto e sequestrati oltre 12 milioni di euro. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com