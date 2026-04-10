Gioiello da 1 milione e 200mila euro Nel cuore di Cederna riapre il teatrino

Nel quartiere di Cederna riapre un teatro con un valore stimato di 1,2 milioni di euro. Dopo un lungo periodo di chiusura, lo spazio è stato restaurato e restituito alla comunità. La struttura, definita un vero e proprio gioiello, si trova nel centro del quartiere ed è stata oggetto di interventi di rinnovamento. La riapertura segna il ritorno di un luogo di cultura e aggregazione per i residenti.

Un gioiellino incastonato nel cuore del quartiere. Per troppo tempo dimenticato e ora finalmente rinato. Manca davvero pochissimo all’inaugurazione del rinnovato Teatrino di Cederna, dopo i lunghi e meticolosi lavori di restauro che l’hanno preparato alla riapertura al pubblico. A darne notizia, con tanto di video-documentazione sui social, il vicesindaco Egidio Longoni e l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti. "Siamo ormai prossimi all’apertura del Teatrino di Cederna – annuncia il vicesindaco –, un’opera restaurata nel 1920. Ma veniamo da una storia per cui era fermo da tantissimo tempo". Facendo una visita virtuale al suo interno, si può già apprezzare dal video il generale senso di cura e le qualità tecniche ed estetiche dell’arredamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gioiello da 1 milione e 200mila euro. Nel cuore di Cederna riapre il teatrino Leggi anche: Rinasce il teatrino di Cederna. Sarà aperto entro la primavera Roma, riapre il Belvedere Cederna: torna accessibile la terrazza sui Fori e sul ColosseoRoma, 24 febbraio 2026 – Riapre al pubblico il Belvedere Cederna, la terrazza panoramica con camminamento sui Fori e sul Colosseo. Argomenti più discussi: Gioiello da 1 milione e 200mila euro. Nel cuore di Cederna riapre il teatrino; Treia, parte il restauro di Villa Spada: sul piatto fondi per 6,1 milioni. Dopo i giardini e la casa del custode il recupero del...; Gioielli, maximulta a Morellato da 26 milioni di euro: Limitava ai rivenditori l'uso dei canali di commercio online; Morellato, sanzione Antitrust da oltre 25 milioni di euro. Gioiello da 1 milione e 200mila euro. Nel cuore di Cederna riapre il teatrinoUn gioiellino incastonato nel cuore del quartiere. Per troppo tempo dimenticato e ora finalmente rinato. Manca davvero pochissimo all’inaugurazione del rinnovato Teatrino di Cederna, dopo i lunghi e m ... ilgiorno.it VALENZA - Da campetto abbandonato a piccolo gioiello. - facebook.com facebook