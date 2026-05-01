’Officinalia’ la fiera del biologico Con Acquaworld voglia d’estate

Arriva la fiera dedicata al biologico, intitolata ‘Officinalia’, che si svolge in una località dedicata. Durante l’evento, si terranno varie iniziative, tra cui incontri e mostre legate al settore. Contestualmente, si svolge anche un appuntamento presso una struttura dedicata al benessere, con attività che richiamano l’atmosfera estiva. Le manifestazioni si svolgono nei prossimi giorni e coinvolgono diverse realtà del settore.

Con le giornate più calde, viene la voglia di vivere a contatto con la natura. Vediamo allora alcune tra le tante iniziative in programma nei prossimi giorni. Al castello di Belgioioso (Pv) torna Officinalia, la storica fiera del biologico e del naturale, che si terrà da oggi a domenica. L’evento offre tre giornate dedicate al vivere biologico, con oltre 100 espositori certificati, prodotti naturali per la persona e la casa, artigianato e alimentazione sana. A Tucano fiere di Codevilla (Pv) nel weekend ’Grande mercatino di maggio’ con oltre 200 bancarelle di oggetti usati, vintage, collezionismo. Domenica in via XI febbraio a Pavia mercato dell’antiquariato con oltre 100 espositori.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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