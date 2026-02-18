Fiera del Disco al Porto Antico con oltre 100 espositori selezionati da tutta Italia

La Fiera del Disco di Genova si tiene di nuovo al Porto Antico, dopo due anni di assenza, a causa delle restrizioni sanitarie. Oltre 100 espositori da tutta Italia portano vinili rari, poster e memorabilia musicali, attirando appassionati e collezionisti. La manifestazione si svolge nei Magazzini del Cotone, nelle aree dei moduli 7 e 8, offrendo un’opportunità unica per scoprire pezzi esclusivi. I visitatori potranno ascoltare musica dal vivo e scambiare consigli con esperti. La fiera si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del vinile.

Oltre 100 espositori selezionati da tutta Italia, per una full immersion tra musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Durante le giornate della fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori. La 28° Fiera del Disco di Genova si terrà sabato 21 e domenica 22 febbraio e sarà aperta dalle ore 10 alle ore 19. Ingresso 5 € giorno a persona. Gratuità 0-16 anni non compiuti. Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova con l’intento di divulgare la passione per la musica in vinile.🔗 Leggi su Genovatoday.it

