Oderzo Aouani firma il record | vince Palmero tra le donne

A Oderzo, Iliass Aouani ha stabilito un nuovo record vincendo la gara maschile, mentre tra le donne, Elisa Palmero ha battuto Del Buono. La competizione si è svolta sotto il Torresin, con la partecipazione di atleti italiani. La vittoria di Aouani e il risultato di Palmero sono stati confermati dai risultati ufficiali dell’evento. La manifestazione ha attirato un pubblico di appassionati e sportivi locali.

Trionfo azzurro sotto il Torresin. Iliass Aouani, fresco del record italiano di maratona siglato a Tokyo (2h04:26), vive un grande giorno e domina la 29esima Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica. Il risultato è straordinario: 10 km in 28:29, nuovo primato della gara che cancella il precedente riferimento di Sondre Nordstad Moen (2018). Dopo sette giri di lotta serrata con Celestin Ndikumana, il portacolori delle Fiamme Azzurre allunga e vola solo verso il traguardo. È la sesta vittoria italiana consecutiva nella tradizionale corsa del 1° maggio. “Le emozioni sono le stesse, ma correre in casa aumenta la pressione”, ha commentato, ma pensando già alla Coppa Europa dei 10.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Iliass Aouani torna in gara dopo il record nella maratona: cambio di distanza a OderzoIliass Aouani farà il proprio ritorno in gara il prossimo 1° maggio in occasione della Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica, giunta alla... Corsa Internazionale Oderzo il 1° maggio: Aouani e Del Buono tra i favoriti, diretta su Atletica Italiana TVLa 29ª edizione della Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica porta in Veneto il campione europeo di maratona Aouani e la neo campionessa... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Iliass Aouani torna in gara dopo il record nella maratona | cambio di distanza a Oderzo. Oderzo, Aouani firma il record: vince Palmero tra le donneIliass Aouani non sbaglia e vince a Oderzo con un nuovo record: Elisa Palmero non sbaglia e batte anche Del Buono ... sportface.it Iliass Aouani torna dal record di maratona e stravince la Corsa di Oderzo. Sigillo su strada anche per PalmeroIliass Aouani ha vinto la sempre prestigiosa Corsa Internazionale di Oderzo, appuntamento giunto alla 29ma edizione e che è andato in scena sulle strade ... oasport.it