Il mezzofondista torna in corsa dopo aver stabilito un record nella maratona. La sua prossima partecipazione è prevista per il 1° maggio a Oderzo, dove prenderà parte a una corsa su una distanza diversa. La gara segna il suo rientro ufficiale dopo il risultato ottenuto in precedenza. L'atleta si prepara ad affrontare questa nuova sfida con l'obiettivo di migliorare i propri tempi.

Iliass Aouani farà il proprio ritorno in gara il prossimo 1° maggio in occasione della Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica, giunta alla 29ma edizione: il primatista italiano di maratona, capace di correre un superlativo 2h04:26 a Tokyo lo scorso 1° marzo (primo azzurro sotto le due ore e cinque minuti sui 42 km), si rimetterà in gioco in una prova sui dieci chilometri. Il bronzo iridato e Campione d’Europa di maratona correrà sulle strade della località in provincia di Treviso per la prima volta in carriera e incrocerà Daniele Meucci, capace di imporsi in Piazza Grande nel 2011 e nel 2016. Si tratterà di una prova importante lungo il cammino che condurrà agli Europei, previsti a Birmingham (Gran Bretagna) nel mese di agosto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Iliass Aouani torna in gara dopo il record nella maratona: cambio di distanza a Oderzo

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