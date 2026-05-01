Occhio del Chelsea per Francesco Farioli

Un sito inglese ha pubblicato di recente un articolo che parla di un possibile interesse del Chelsea nei confronti di Francesco Farioli. La notizia viene riportata così com’è, senza commenti o analisi aggiuntive, e si rivolge a lettori non esperti di lingua inglese. La fonte è stata condivisa per fornire una panoramica diretta sulla questione senza interpretazioni o valutazioni personali.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Todd Boehly, proprietario del Chelsea, durante la partita della Premier League tra Chelsea FC e Manchester City FC (foto di Julian FinneyGetty Images) Il Chelsea si è recentemente separato da Liam Rosenior e non ha ancora trovato un sostituto permanente. Secondo un rapporto di TEAMtalk, l’allenatore del Porto Francesco Farioli è ora un forte contendente per subentrare al Chelsea. La gerarchia del club tiene molto al tecnico italiano e resta da vedere se riusciranno a concludere l’affare.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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