Mossa d’occhio del Chelsea per Kim Min-jae

Il Chelsea ha messo nel mirino Kim Min-jae dopo aver visto la solidità della sua difesa con il Napoli. La causa di questa scelta deriva dai problemi difensivi della squadra londinese, che cercano rinforzi in vista della prossima stagione. Il club inglese ha inviato osservatori per seguire da vicino il centrale sudcoreano durante le partite più importanti. La trattativa potrebbe accelerare nelle prossime settimane, mentre i dirigenti del Chelsea valutano il prezzo del cartellino. La decisione finale dipenderà anche dall’interesse del Napoli di cederlo.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Chelsea sta cercando di migliorare la propria unità difensiva alla fine della stagione e ha identificato come obiettivo il nazionale sudcoreano Kim Min-jae. Il 29enne potrebbe lasciare il Bayern Monaco a fine stagione, e resta da vedere se il Chelsea riuscirà a concludere l’affare. Secondo Dean Jones, il Chelsea lo tiene d’occhio ed è aperto a ingaggiare un difensore esperto. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Gli stipendi di Kim Min-jae potrebbero essere un problema.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Milan su Kim Min-jae: contatti e ostacoli con il BayernIl Milan si sta interessando a Kim Min-jae, con contatti avviati per valutare un possibile trasferimento.

Kim Min-jae, pista Milan in salita: il Bayern non fa scontiIl nome di Kim Min-jae torna a essere associato al Milan, ma le trattative con il Bayern Monaco si presentano complesse.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.