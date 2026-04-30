Francesco Farioli a un passo dal sogno dalla serie D al titolo in Portogallo | l’ascesa del tecnico lucchese

Un allenatore lucchese sta per raggiungere un traguardo importante: potrebbe conquistare il suo primo titolo in Portogallo, dopo aver maturato esperienze in vari paesi e campionati diversi. La finale si gioca questo fine settimana a Porto, e se dovesse vincere, si tratterebbe di una tappa significativa nel suo percorso professionale. La sua carriera ha attraversato diverse tappe, portandolo oggi a un passo dal sogno.

Porto (Portogallo) 29 aprile 2026 - Un percorso di crescita continuo, attraverso diversi paesi, diversi campionati e questo weekend potrebbe arrivare la prima incoronazione. Con una vittoria il prossimo weekend, il Porto può laurearsi campione di Portogallo e portare al primo titolo in carriera Francesco Farioli. L'allenatore italiano (lucchese di Barga), ha guidato fin dalle primissime battute la stagione di calcio in Portogallo e ora è a soli tre punti dalla vittoria di Liga portoghese. Un titolo che incorona il percorso del tecnico toscano, arrivato al vertice partendo dal basso, in una traiettoria cominciata lontano dall'Italia e che a 37 anni, può già definirsi affermata.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Francesco Farioli a un passo dal sogno, dalla serie D al titolo in Portogallo: l’ascesa del tecnico lucchese Notizie correlate Leggi anche: Farioli a un passo dal trionfo: al Porto basta una vittoria per conquistare il titolo davanti a Mourinho Chivu e il record scudetto: a un passo dal titolo al debutto in A. Clamorosa statistica sul tecnico nerazzurrodi Alberto PetrosilliChivu si appresta a vincere lo scudetto da esordiente alla guida del club nerazzurro: c’è una clamorosa statistica sul tecnico... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Farioli ad un passo dal primo titolo in carriera: al suo Porto manca una vittoria per vincere il campionato davanti a Mourinho; Francesco Farioli: ‘I told the players to be proud of their performance’; Farioli vicino al titolo: Porto a un passo dalla Liga Portugal; Porto, Villas-Boas blinda Farioli: È fantastico, sarà lui a guidarci nel futuro. Francesco Farioli a un passo dal sogno, dalla serie D al titolo in Portogallo: l’ascesa del tecnico lucchesePorto (Portogallo) 29 aprile 2026 - Un percorso di crescita continuo, attraverso diversi paesi, diversi campionati e questo weekend potrebbe arrivare la prima incoronazione. Con una vittoria il prossi ... lanazione.it Porto ad un passo dal titolo e Farioli allontana le voci sul Chelsea: Sono molto felice quiFrancesco Farioli continua la sua cavalcata inarrestabile in Primeira Liga: a 3 match dalla fine, il titolo si avvicina sempre di più. derbyderbyderby.it Francesco Farioli: "Sono davvero felice di essere l'allenatore del Porto" di Virgilio Covelli - facebook.com facebook