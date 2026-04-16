A maggio, venticinque comuni delle Marche si apprestano a votare per le elezioni amministrative. La consultazione coinvolge diversi comuni della regione, con i cittadini chiamati a scegliere i nuovi amministratori locali. La campagna elettorale è in corso, mentre i candidati presentano le proprie proposte. Tra i temi principali ci sono possibili riduzioni nei servizi pubblici, che potrebbero essere decise in seguito alle nuove amministrazioni.

Il prossimo mese di maggio, venticinque comuni marchigiani si preparano alle urne per una sfida elettorale che potrebbe tracciare le coordinate dello sviluppo regionale, con otto seggi in provincia di Fermo, tra cui la città di Fermo stessa, e quattro in provincia di Ascoli, includendo San Benedetto del Tronto. Massimo Valentini, alla guida della Fondazione San Giacomo della Marca, ha lanciato un monito sulla necessità di superare la gestione frammentata dei servizi per affrontare un economico sempre più stringente, dove i fondi legati al Pnrr e ai progetti per il Sisma sono ormai verso la conclusione. Vincoli finanziari e la sfida della transizione socio-economica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, elezioni in arrivo: il rischio tagli ai servizi pubblici

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