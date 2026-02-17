Treni un nuovo sciopero di 24 ore è in arrivo a febbraio
L'Assemblea nazionale Pdm e Pdb ha annunciato uno sciopero ferroviario di 24 ore il 28 febbraio per protestare contro le recenti decisioni sui tagli ai servizi. La manifestazione coinvolgerà i principali tratti del network e potrebbe causare cancellazioni e ritardi. I pendolari si preparano a dover affrontare un'intera giornata senza treni, mentre le autorità avvertono che le fasce di garanzia potrebbero non essere sufficienti a garantire i servizi essenziali.
A scioperare è il personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato. Possibili disagi anche per i pendolari novaresi e del Vco L'agitazione è stata indetta dall'Assemblea nazionale Pdm e Pdb ed è in programma per l'intera giornata di sabato 28 febbraio. A scioperare, questa volta, sarà il personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato. Secondo quanto pubblicato sul sito del Ministero dei Trasporti, infatti, i treni saranno a rischio dalle 21 del 27 alla stessa ora del 28 febbraio. Durante lo sciopero potranno quindi verificarsi disservizi al servizio di trasporto ferroviario.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Treni, un nuovo sciopero di 24 ore in programma a febbraio
Nel mese di febbraio, è previsto un nuovo sciopero di 24 ore nel settore ferroviario, organizzato dall'Assemblea nazionale Pdm e Pdb.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
