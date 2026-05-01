Nuovo saggio sul Sud | la sfida per un baricentro nel Mediterraneo

Il 20 maggio verrà pubblicato un nuovo saggio che analizza la macroregione composta da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. L’opera si concentra sulla posizione geografica di questa area e sulle sue caratteristiche economiche e sociali. L’autore, uno studioso di questioni regionali, presenta dati e osservazioni riguardo le sfide e le opportunità di questa parte del Sud Italia. La pubblicazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla collocazione strategica nel Mediterraneo.

? Cosa sapere Pasquale Tucciariello pubblica il 20 maggio l'analisi sulla macroregione tra Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.. Il progetto Federicus punta a contrastare lo spopolamento attraverso un campus universitario diffuso nel Mezzogiorno.. Il 20 maggio le librerie accoglieranno la nuova analisi di Pasquale Tucciariello dal titolo Macroregione Sud e Gestione del Territorio, un volume pubblicato da Photo Travel Editions che punta a ridefinire l’equilibrio strategico tra le regioni meridionali. Mentre nelle piazze del Mezzogiorno si respira ancora l’aria della primavera, una riflessione profonda sul destino di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia sta per prendere forma attraverso le pagine di questo saggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo saggio sul Sud: la sfida per un baricentro nel Mediterraneo Notizie correlate Dallo spazio ai droni, un nuovo baricentro industriale italo-spagnolo nel panorama europeoDue accordi firmati nello stesso giorno raccontano più di una semplice cooperazione industriale. “Gioventù bruciata”, il nuovo saggio di Giorgia Giuliano sul burnout della Generazione ZIn uscita il 17 aprile per Arcadia Edizioni “Gioventù bruciata”, il saggio di Giorgia Giuliano sul burnout e il disagio della Generazione Z Arriva in...