dallo spazio ai droni un nuovo baricentro industriale italo spagnolo nel panorama europeo

Una giornata, due accordi, un segnale preciso. Indra Group ha firmato oggi a Roma due intese separate con altrettanti campioni italiani della difesa – ELT Group e Leonardo – costruendo in un solo giorno un’architettura di cooperazione bilaterale che copre la guerra elettronica, il dominio spaziale, i sistemi a pilotaggio remoto e la cyber defence. È la fotografia di un asse industriale Italia-Spagna che si sta consolidando con una rapidità e una profondità inedite, nel momento in cui l’Europa è chiamata a rafforzare le sue capacità di difesa. L’intesa con ELT sullo spettro elettromagnetico.. Il primo accordo riguarda ELT Group, da oltre settant’anni riferimento europeo nella guerra elettronica. 🔗 Leggi su Formiche.net

Iezzo: "Meret è tecnicamente uno dei portieri più forti che ci sia oggi nel panorama europeo"Gennaro Iezzo elogia Meret, definendolo uno dei portieri più tecnicamente dotati nel panorama europeo attuale.

Cosa c’è scritto nel vademecum europeo per la sicurezza dei droniL’Unione Europea ha presentato un nuovo piano per la sicurezza dei droni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Droni Fpv, le telecamere da gara lanciate a 130 chilometri all'ora che stanno rivoluzionando il modo di vedere gli sport olimpici e non solo. Il pilota: È al 100% il lavoro più difficile che abbia mai fatto; Torino è la nuova Space Valley. Giuseppe Santangelo (Space Industries): Dopo gli USA ho scelto l'Italia. Presto data center nello spazio; Olimpiadi tra neve e… cielo: viaggio nel mondo dei droni a Milano Cortina; Ecco come Berlino punta sulle startup di droni di Ek (Spotify) e di Thiel.

chiusura temporanea dello spazio aereo di el paso: droni, tecnologie militari e dubbiuno stop imprevisto ai cieli di el paso, motivazioni contrastanti e implicazioni per sicurezza e controllo del territorio ... notizie.it

Sicurezza, l’Europa accelera su droni e scudi aereiDalla guerra in Ucraina agli attacchi nel Mar Rosso, i sistemi senza pilota stanno ridisegnando strategie e bilanci militari. L’Italia investe 3,2 miliardi in piattaforme unmanned e rafforza la difesa ... ilsole24ore.com

Spazio aereo chiuso in Texas, scontro su droni e armi laser x.com

Settimana scorsa abbiamo condiviso il timelapse del rinnovo della nostra Sala Droni: un lavoro interno, fatto lontano dai voli, ma fondamentale. Queste immagini raccontano il dopo. Per chi fa servizi professionali con droni, lo spazio di lavoro non è un dettagli facebook