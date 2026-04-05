Gioventù bruciata il nuovo saggio di Giorgia Giuliano sul burnout della Generazione Z

Il 17 aprile sarà disponibile il nuovo saggio di Giorgia Giuliano, pubblicato da Arcadia Edizioni, intitolato “Gioventù bruciata”. Il libro affronta il tema del burnout e del disagio tra i giovani appartenenti alla Generazione Z. La pubblicazione si concentra su aspetti legati alla vita quotidiana e alle sfide di questa fascia di età, senza entrare in analisi o interpretazioni personali.

In uscita il 17 aprile per Arcadia Edizioni “Gioventù bruciata”, il saggio di Giorgia Giuliano sul burnout e il disagio della Generazione Z. Arriva in libreria il 17 aprile per Arcadia Edizioni Gioventù bruciata. Il burnout di una generazione, il nuovo saggio di Giorgia Giuliano che indaga uno dei fenomeni più urgenti del nostro tempo: il malessere crescente dei giovani, schiacciati tra precarietà, iperconnessione e aspettative irrealistiche. In 184 pagine, l’autrice compone un ritratto lucido e documentato di una generazione sospesa, costretta a muoversi in un mercato del lavoro instabile e competitivo, dove la promessa del “sacrificio ripagato” sembra essersi dissolta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Gioventù bruciata”, il nuovo saggio di Giorgia Giuliano sul burnout della Generazione Z Giorgia Fumo e il burnout collettivo: arriva a Roma “Out Of Office”Cosa: Out Of Office, il nuovo spettacolo di stand-up comedy di e con Giorgia Fumo. Vibo Valentia. Gioventù Nazionale ricorda le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmataIn occasione della Giornata del Ricordo, Gioventù Nazionale di Vibo Valentia ha preso parte alla tradizionale commemorazione delle vittime delle...